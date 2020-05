Palermo, 3 giorni decisivi per la Serie C: entro venerdì l'ok alla promozione

Tre giorni decisivi, tre giorni che potrebbero sancire ufficialmente la promozione del Palermo in serie C. Il club rosanero attende le decisioni del Consiglio Federale in programma nella giornata di oggi, che dovrebbe ratificare lo stop definitivo al campionato di Serie D.

Il passaggio successivo è quello del Consiglio Direttivo della LND, in programma giorno 22, che dovrebbe invece ufficializzare la promozione in C. Due passi quindi importanti, fondamentali; due passi comunque ormai scontati, considerato che sembra inverosimile una possibile ripresa dei tornei dilettantistici.

Il Palermo è quindi pronto a brindare ad una promozione meritata e legittimata sul campo. Nel corso del Consiglio FIGC di oggi, inoltre, verranno approvate le norme che regolamenteranno l’iscrizione al prossimo campionato e si discuterà anche dei “termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021”.

Entro venerdì quindi il Palermo sarà promosso in C e nel frattempo i calciatori rosanero continuano gli allenamenti individuali al Barbera; allenamenti che però termineranno entro fine mese, una sorta di rompete le righe.

Poi la palla passerà alla società che dovrà iniziare la costruzione del Palermo che proverà a conquistare la promozione in B.

