Mascherine con il logo del Palermo, la società: "Non sono autorizzate"

Mascherine con il logo del Palermo calcio ai tempi del coronavirus per rendere più accattivanti quei dispositivi con cui ormai siamo abituati a convivere. Peccato, però, che non siano state autorizzate dal club rosanero.

"Il Palermo - si legge nella nota - comunica che non è stata concessa alcuna licenza a fornitori terzi per la produzione e la commercializzazione di mascherine sanitarie di qualsivoglia fattura con il logo ufficiale della SSD Palermo. Pertanto la commercializzazione di prodotti simili è da considerarsi non autorizzata e i relativi produttori passibili di diffida". ITALPRESS

© Riproduzione riservata