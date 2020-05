Il Palermo pensa al futuro, Ricciardo e Sforzini potrebbero lasciare il club

Il Palermo presto potrebbe festeggiare la promozione in Serie C ed è tempo di pensare al futuro. Tra i giocatori in bilico, così come riporta Benedetto Giardina nel Giornale di Sicilia in edicola, ci sono anche gli attaccanti Ricciardo e Sforzini.

Il primo, considerando l'ultima partita contro il Nola, aveva un digiuno da gol lungo due mesi e mezzo, addirittura quattro mesi se si considerano solo i gol su azione e, nonostante sia il capocannoniere del Palermo, sulla sua conferma in Serie C serpeggiano dubbi già da tempo. Stesso discorso per Sforzini.

Chi ha meno dubbi sul futuro è il palermitano Accardi che ha fatto una scelta di cuore, rimanendo in maglia rosanero dopo aver fatto parte dell’ultimo Palermo prima del fallimento.

