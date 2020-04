Serie D verso lo stop definitivo, il Palermo sempre più vicino alla C

Mancano solamente i crismi dell’ufficialità e poi il Palermo potrà brindare alla promozione in serie C. In serie D non si riprenderà a giocare, è un dato di fatto. Se in questo momento stanno scricchiolando anche le certezze della serie A, appare davvero irrealistico poter solo pensare di riaccendere i motori nel campionato dilettantistico.

Le nove promozioni dalla D alla C saranno assicurate e allora il Palermo virtualmente può già festeggiare per un traguardo che avrebbe voluto raggiungere però sul campo. In parte c’è comunque riuscito, considerato che mancavano otto partite al termine del torneo e i rosanero avevano sette punti di vantaggio nei confronti della seconda. La società rosanero guarda già al futuro e pensa alla fase 2: ovvero il progetto serie C.

Il Palermo avrà molto più tempo per costituire l’organico e allestire anche una squadra che possa essere protagonista anche in terza serie. Al contrario della scorsa estate quando il tempo stringeva e nel giro di poche settimane si dovettero mettere su le fondamenta del progetto, questa volta ci saranno molti mesi a disposizione per allestire la squadra e soprattutto partire con un nuovo programma: quello che dalla C deve portare in serie B, reale obiettivo di Dario Mirri e Tony Di Piazza.

Non c’è ancora il rompete le righe ma la società rosanero è ormai perfettamente consapevole che fino a settembre il pallone della D smetterà di rotolare. Uno dei primi nodi da sciogliere per il nuovo Palermo sarà quello legato all’allenatore: sarà confermato Rosario Pergolizzi? Ancora prematuro parlarne ma sicuramente sarà uno dei temi caldi delle prossime settimane.

