Ghirelli: "Nessuno mette in discussione le 9 promozioni dalla serie D alla C"

Chiarezza, quello che ci voleva in un momento di grande caos. Le nove promozioni dalla D alla C non sono assolutamente in discussione. Ad affermarlo è direttamente il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Un ulteriore segnale positivo per il Palermo che quindi è sempre più vicino alla promozione al piano superiore.

Ghirelli precisa: “Partiamo da una premessa doverosa: qualsiasi tipo di decisione la può prendere solo il Consiglio Federale, mentre le varie Leghe possono avanzare soltanto ipotesi e proposte sul da farsi, entro i termini fissati dallo stesso organo federale. Detto questo, le Noif prevedono 9 promozioni dalla serie D alla Lega Pro e nessuno ha mai pensato di metterle in discussione. E’ una sciocchezza anche solo pensare il contrario…”.

Una giusta affermazione considerato che alcune dichiarazioni dei giorni scorsi erano state probabilmente mal interpretate: “La proposta del blocco delle retrocessioni in Lega Pro nasce dal fatto che queste ultime – dice Ghirelli - a differenza delle promozioni dove c’è una differenziazione molto più netta di classifica tra le prime e le altre, rappresentano una situazione complicatissima da sbrogliare. Questo per dire che, senza il blocco delle retrocessioni, rischiamo una marea di ricorsi che potrebbe tenerci fermi fino al prossimo anno. Ed è azzardato parlare ora di format, la cui revisione può avvenire con potere straordinario emanato dalla Federazione. Adesso il numero attuale è di 60 squadre, ma c’è il rischio di un numero imprecisato di società che potrebbero venir meno. I ripescaggi sono un plus a discrezione della Federazione, non un obbligo, indipendentemente dal format…”

