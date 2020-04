Floriano: "Palermo pronto a ripartire, meritiamo il salto di categoria"

Il Palermo sogna di ripartire, anche se i segnali che arrivano dagli altri club della Serie D vanno in direzione opposta. "Governo e istituzioni calcistiche devono trovare le soluzioni, non sarà certamente una decisione facile per via delle numerose componenti in gioco: tante volte questo sport è al centro delle polemiche e gli addetti ai lavori vengono visti come una casta di privilegiati, ma non dimentichiamo che ogni anno l'impatto del mondo del pallone sulle casse dello Stato è tutt'altro che indifferente".

Così l'attaccante del Palermo, Roberto Floriano, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club rosanero, che milita in Serie D, a proposito delle decisioni sul prosieguo del campionato.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ed ex di Bari e Foggia, sottolinea che il Palermo è pronto per ripartire per terminare la stagione. "La nostra società ha la stessa struttura di un club di serie A e per questo motivo non ci sarebbe alcun problema a rispettare anche i più rigorosi protocolli sanitari, mentre molti presidenti non vogliono ricominciare perché non dispongono delle stesse capacità economiche ed organizzative che abbiamo noi. Non concludere il campionato sul campo sarebbe un vero peccato, ad ogni modo dopo 26 giornate disputate e un vantaggio attuale di 7 punti sulla seconda è oggettivo che meritiamo il salto di categoria".

