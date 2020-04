Il Palermo in quarantena vede la serie C, tutte le combinazioni possibili

Tutte le strade portano…in serie C. Il Palermo sul suo gps ha vari percorsi che possono portarlo direttamente alla promozione. Mentre gli scienziati riflettono e discutono, le leghe calcistiche sperano in un benestare da parte del governo per riprendere la preparazione in attesa della “fase 2” dei campionati. Una ripartenza che però potrebbe non esserci in serie D.

Se infatti le squadre di serie A e B sarebbero attrezzate per eventuali allenamenti “in sicurezza”, così non sarebbe nelle quarta serie, con molti club sicuramente poco pronti ad un’eventuale ripresa del torneo. Ecco perché comunque vada il Palermo è quasi certo della promozione in C.

Se la classifica dei gironi di D dovesse essere cristallizzata, il Palermo essendo primo sarebbe promosso. Ma anche in caso di annullamento del campionato, i rosanero avrebbero un pass speciale per la C, ovvero la possibilità comunque di chiedere il ripescaggio, considerato che molti club di terza serie non sopravvivranno a questo tsunami di crisi.

E se la D dovesse ripartire? Nessun problema, il Palermo ha sette punti di vantaggio nei confronti del Savoia e anche se sciaguratamente la formazione di Pergolizzi non dovesse centrare la promozione sul campo (ipotesi al momento molto remota ma matematicamente possibile) la società rosanero, avendo comunque una certa solidità finanziaria ed essendo una “neonata” quindi senza debiti pregressi, potrebbe serenamente chiedere e ottenere un ripescaggio in C. Insomma, comunque vada sarà un successo. Il Palermo vive quindi questa quarantena con la serenità che magari in questo momento altri club non hanno.

© Riproduzione riservata