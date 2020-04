Serie D, il presidente: il campionato si può chiudere in 40 giorni

In attesa di risposte, di segnali, di comunicazioni. Anche il Palermo si chiede quando si potrà tornare in campo. Al momento non ci sono certezze, le uniche indiscrezioni riguardano la fase 2 e quindi la possibilità anche per le squadre di calcio di poter iniziare gli allenamenti.

Il presidente della LND Cosimo Sibilia non si sbilancia: “Si riprenderà solo quando l’autorità sanitaria si sarà espressa senza rischi – afferma Sibilia -. Quindi ascolteremo il governo e si valuterà in federazione. Prima delle decisioni mi consulterò con i presidenti regionali e il direttivo. La salute è al primo posto. Sulle classifiche vedremo. Capisco che ci sono squadre in lotta, sono convinto che i campionati debbano essere decisi dal terreno di gioco, potremo prova a chiudere la stagione in 40 giorni“.

Ancora tante nubi sulla possibile ripresa: “Questo momento è sentito – aggiunge Sibilia - tutti quanti siamo sul pallone e non nel pallone per quante se ne sentono di diverse dalla mattina alla sera. Da tre anni e mezzo abbiamo riportato la Lega Dilettanti nei territori, ed è importante scambiarsi opinioni per sostenere il movimento”. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più, tutto è legato alle disposizioni del nuovo decreto governativo.

