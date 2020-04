Per il Palermo possibile sprint verso la Serie C: 8 partite in 40 giorni

La Lega nazionale dilettanti sta abbozzando un piano per concludere i campionati e la Serie D. La strada illustrata dal presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, è simile a quanto ipotizzato per la Serie A e tutti gli altri campionati. Ci sarebbero, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, turni infrasettimanali e possibili partite a porte chiuse senza mettere a rischio la salute di nessuno.

Per il Palermo, così come per tutte le altre squadre della Serie D, all'orizzonte un tour de force con due partite a settimana. "Se devo dire con certezza quello che succederà - dichiara Sibilia a Sportitalia - non sento di pronunciarmi. Si faceva l'ipotesi del 17 maggio e se dovessimo ripartire nella seconda metà di maggio, chiuderemo il campionato a fine giugno. Noi vogliamo impiegare 40 giorni per farcela, ripartendo dall'ultima giornata, ma bisogna aspettare i fatti. Dal 14 aprile termina il provvedimento del Governo, noi siamo pronti a discutere".

Se le misure di sicurezza previste dagli ultimi decreti dovessero essere confermate anche dopo Pasqua, allora la strada per rivedere la Serie D in campo a maggio sarebbe in salita.

