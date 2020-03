Coronavirus, si ferma anche il Palermo: allenamenti sospesi per 7 giorni

Anche il Palermo si ferma. La società rosanero ha deciso di interrompere da oggi gli allenamenti per 7 giorni allineandosi alla maggior parte dei club di Serie D ma anche a molti professionistici.

Questa la nota ufficiale del club rosanero: “In considerazione dell’emergenza COVID-19 e delle progressive misure di prevenzione disposte dalle autorità di Governo, il Palermo comunica l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni.

Ai calciatori è stato raccomandato di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari”.

