Coronavirus, calcio nel caos: si ferma la Serie D, slitta Corigliano-Palermo

Effetto coronavirus anche per la Serie D di calcio. Ufficiale la sospensione del prossimo turno, per ogni girone e senza nessuna differenziazione tra quello settentrionale e quello meridionale.

Anche il girone I, quindi, dove milita il Palermo, osserverà un turno di sospensione. L’ufficialità è arrivata in tarda mattina.

Il provvedimento che è stato assunto dalla Lega dilettanti è temporaneamente limitato alla prossima domenica e ciò anche in relazione al fatto che per domenica 15 marzo era già in programma una sosta di campionato motivata dallo svolgimento del torneo giovanile di Viareggio. Il Palermo domenica sarebbe stato ospite del Corigliano.

