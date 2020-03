Palermo-Nola, dopo la partita torna Calcio d'Angelo: analisi e commenti con Morello

Il Palermo scende in campo allo stadio Barbera (ore 15) contro il Nola, nel match valido per la ventiseiesima giornata del Campionato di serie D, girone I. I rosanero di Rosario Pergolizzi, reduci dalla sconfitta per 2-0 al "Liotta" contro il Licata, vogliono tornare alla vittoria.

In difesa rientra dall'infortunio Vaccaro, in attacco Felici potrebbe tornare titolare dal primo minuto al fianco di Floriano. Ballottaggio per la maglia da prima punta tra Sforzini e Ricciardo.

Al termine della gara tornerà anche "Calcio d'Angelo", un quarto d'ora di analisi della gara e soprattutto di confronto con i tifosi in diretta.

L'appuntamento è alle 17,20 sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, ma sarà possibile seguirlo anche sul sito internet del quotidiano.

Protagonista il giornalista Angelo Morello che ripercorrerà le fasi salienti del match e commenterà il risultato e la prestazione dei rosanero interagendo con i lettori. Sarà dunque possibile confrontarsi a caldo sull’esito della gara, scrivendo il proprio commento o la propria domanda.

© Riproduzione riservata