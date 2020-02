Verso Savoia-Palermo: equilibrio verso il match decisivo, ecco il calendario

La vittoria di ieri ha sicuramente dato uno slancio importante al Palermo verso la promozione in serie C. Sette punti di vantaggio sono molti, sicuramente una distanza di sicurezza ragguardevole ma che comunque non deve alleggerire i ritmi al momento dei rosanero. Il Savoia non mollerà fino alla fine e punterà tutto sullo scontro diretto del 22 marzo, quando il Palermo giocherà proprio in terra campana.

Rosanero che ovviamente vorranno arrivare a questa sfida con un vantaggio notevole in modo da non rischiare nulla anche in caso di passo falso. Ecco allora che le prossime giornate, prima del match clou, saranno fondamentali per entrambe le compagini. Domenica prossima sia i rosanero che i campani saranno impegnati in casa: Palermo al Barbera contro il Biancavilla mentre il Savoia se la vedrà al Giraud contro il Licata.

Proprio a Licata i rosanero andranno nella giornata successiva, un altro derby siciliano per la formazione di Pergolizzi, mentre il Savoia sfiderà il Fc Messina al San Filippo. L’1 marzo sfide agevoli per entrambe, Palermo al Barbera contro il Nola, Savoia tra le mura amiche contro il Corigliano. 27a giornata, Palermo sul campo del Corigliano, mentre Savoia che avrà una trasferta siciliana, sul campo del Biancavilla. Alla 28a giornata lo scontro diretto, il 22 marzo. Sarà una data decisiva per il cammino delle due squadre.

