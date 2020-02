La chiude Floriano! Il Palermo in 10 batte la Cittanovese: 4-2, la diretta

97': GOL DEL PALERMO! FLORIANO! 4-2! CHE IMPRESA PER IL PALERMO!

87': PERETTI! IL PALERMO TORNA IN VANTAGGIO! I rosanero in 10 uomini ribaltano ancora una volta la partita!

83': Espulso Lancini, Palermo in 10!

69': GOL DELLA CITTANOVESE! RIGORE DI TIRIPICCHIO! Cucchiaio dell'attaccante dei calabresi, che va in doppia cifra

63': Ancora Langella pericoloso, e la Cittanovese effettua un doppio cambio per cercare il pareggio

56': Il Palermo bravo a contenere la Cittanovese e ripartire

48': GOL DEL PALERMO! LANGELLA! Splendida azione di Vaccaro sulla sinistra, palla in mezzo e Langella di prima intenzione batte il portiere avversario

46': Partito il secondo tempo

45': Fine primo tempo: 1-1 il risultato

42': Partita con continui capovolgimenti di fronte, anche molto fisica. Non sarà facile uscire da questo campo con tre punti

33': La Cittanovese sfiora il raddoppio. Giaimo non segna da due passi

30': GOL DEL PALERMO! RIGORE DI FLORIANO! Il presidente Mirri non guarda il tiro dal dischetto ma il numero 25 non sbaglia! 1-1!

22': Sforzini mette dentro un cross di Martin ma è tutto fermo: il giocatore rosanero era in fuorigioco

15': Il Palermo in questo prima quarto d'ora sembra in difficoltà, con Tiripicchio che ha sfiorato il raddoppio per i padroni di casa

10': Sforzini al volo in area prova una cosa difficilissima ma la palla è alta sopra la traversa

3': CITTANOVESE IN VANTAGGIO! GOL DI GIAIMO! L'attaccante anticipa Langella e Pelagotti e la mette dentro

1': PARTITI!

Queste le formazioni ufficiali della gara Cittanovese-Palermo, valevole per la 23a giornata del Campionato di Serie D - Girone I.

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Martinelli (Cap.), 8 Martin, 19 Lancini, 25 Floriano, 27 Vaccaro, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 18 Lucca, 26 Mauri, 30 Silipo, 73 Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

CITTANOVESE: 1 Latella, 2 Lavilla, 3 Paviglianiti, 4 Sessa, 5 Neri, 6 Cianci (Cap.), 7 Gioia, 8 Amato, 9 Kacorri, 10 Tiripicchio, 11 Giaimo.

A disposizione: 12 Pellegrino, 13 Cordova, 14 Cataldi, 15 Biondo, 16 Mazzone, 17 Bruno, 18 Isabella, 19 Costa, 20 Spano.

Allenatore: Francesco Ferraro

ARBITRO: Ettore Longo (Cuneo)

ASSISTENTI: Alessio Miccoli (Lanciano) e Francesco De Santis (Avezzano).

