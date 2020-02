Il Palermo ci riprova: "Abbatteremo le barriere al Renzo Barbera"

"Con il benestare di Comune e autorità competenti, abbatteremo quelle barriere che materialmente e simbolicamente separano i bambini dai giocatori e il tifo più sano della nostra città dalla nostra squadra". E' la proposta lanciata dall'Ssd Palermo, commentando una foto con dei bambini festanti per un gol dei rosanero.

"Ogni tanto fa piacere buttare lo sguardo, anche solo per un momento, oltre i numeri e le statistiche - dice la società -. In questa splendida fotografia di Pasquale Ponente c’è molto più di quanto si possa dire e scrivere in qualsiasi documento di marketing.

L’esultanza di quei bambini, i nostri piccoli 2008 delle giovanili del Palermo, è la stessa delle centinaia di piccoli studenti che ieri hanno riempito la gradinata di cori e sorrisi, grazie al progetto Kick Off in collaborazione con la Regione Sicilia e l’Ufficio Scolastico Regionale. In quegli occhi c’è il senso più ampio di un obiettivo da raggiungere insieme. Che non è solo e semplicemente vincere un campionato, ma seminare #appartenenza e costruire insieme un futuro migliore per il calcio a Palermo".

