Marina di Ragusa-Palermo: tifo, musica e cultura a Tgs Studio Stadio

Un mix di calcio con due ex rosanero, musica, intrattenimento e cultura: ecco come Tgs Studio Stadio si prepara a tifare per il Palermo impegnato sul campo del Marina di Ragusa.

La trasmissione condotta da Cinzia Gizzi e Salvatore Fazio seguirà il match a partire dalle 14,15 sul canale 15 del digitale terrestre. A commentare la partita l'ex calciatore rosanero Davide Campofranco e l'allenatore Andrea Pensabene, il musicista Totò Grilletto, la designer Maria Chiara Cassarà e Giuseppe Chiarello, presidente del Club Rotary Palermo Baia dei Fenici.

Collegamento da Gds Live con Giovanni Villino per raccontare le eccellenze e le curiosità del territorio. I telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso i social e la chat di whatsapp al numero 3351356928. I messaggi migliori saranno letti da Marianna Bonanno.

