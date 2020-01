Palermo, muore Filippo Seidita allenatore del settore giovanile

È morto il palermitano Filippo Seidita, allenatore del settore giovanile. Aveva 52 anni e stava lottando contro una brutta malattia.

L’ASD Monreale Calcio, società con cui aveva collaborato per tanti anni, ha voluto rendergli omaggio tramite il proprio profilo Facebook: "La telefonata che mai avrei voluto ricevere, il post che mai avrei voluto scrivere. Il calcio ti da la possibilità di trovare nuovi amici, persone stupende anche fuori dal rettangolo di gioco. Oggi ogni parola è superflua, sono bastati quattro anni per conoscerti ma ne avremmo voluti molto di più per continuare ad averti accanto. Scenderemo in campo oggi per onorare il tuo ricordo perchè è li che oggi saresti voluto essere. Il Monreale Calcio dal primo all’ultimo, dal presidente al più piccolo bambino, la tua “famiglia”, come ci hai scritto in uno dei tuoi ultimi messaggi sul gruppo, abbraccia te e i tuoi cari. Ciao Filì".

Foto dal profilo Facebook dell'ASD Monreale Calcio

