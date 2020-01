Marina di Ragusa-Palermo, Pergolizzi: "Per domenica ho diverse alternative"

Altro tentativo di fuga. Il Palermo nel derby contro il Marina di Ragusa cercherà la seconda vittoria consecutiva con la speranza che il Savoia non faccia risultato a Marsala. Una combinazione che permetterebbe al Palermo di tornare ad allungare ulteriormente nei confronti dei campani.

In sala stampa oggi il tecnico Rosario Pergolizzi: “Tentare una nuova fuga? Il campo è sicuramente differente, più grande e potrebbe darci più ampiezza e profondità – dice Pergolizzi - ma affronteremo un avversario che ha fatto punti col Savoia e che è allenata bene. Lottano per salvarsi e hanno motivazioni diverse. Sarà una partita difficile come tutte. Se Ficarrotta può giocare falso nove? In realtà bisogna parlare di tanti giocatori che stanno crescendo e mi stanno dando alternative, io guardo all’insieme: detto questo Ficarrotta può anche darmi un riferimento sul vertice basso, mentre uno come Sforzini sarebbe una boa, con più forza fisica. La scelta me la tengo fino all’ultimo, è un tema tattico della partita”.

Pergolizzi non si sofferma sulle polemiche degli ultimi giorni proprio con il Savoia: “Io non voglio andare oltre alle domande di calcio, c’è una società che sa farsi carico di queste questioni, ho già difficoltà a parlare di calcio. Vorrei evitare di rispondere, per non continuare questa polemica. Questa settimana ci ha portato tranquillità, le vittorie servono a questo. Ma i ragazzi conoscono le pressioni che ci sono giocando a Palermo”.

