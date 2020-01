Palermo, lesione alla coscia per Ricciardo: rischia un mese di stop

Tegola in casa Palermo. È più grave del previsto l’infortunio rimediato da Gianni Ricciardo. L’attaccante del Palermo, uscito al 10’ della partita contro il Roccella, ha rimediato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Ricciardo con ogni probabilità non tornerà prima di un mese. Una vera tegola, considerato che adesso Pergolizzi avrà solo Sforzini come punta centrale.

Il report medico: “Giovanni Ricciardo, oggi presso il Centro Mantia dal prof. Angelo Iovane, si è sottoposto ad indagine ecografica che ha evidenziato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso”. Domenica il Palermo sarà ospite del Marina di Ragusa.

