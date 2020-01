Il Palermo torna a vincere: la partita contro il Roccella minuto per minuto

FINITA, PALERMO 1 ROCCELLA 0

90': 5 minuti di recupero

88': Il Palermo ha l'occasione per chiuderla ma spreca un ghiotto contropiede

83': Il Palermo adesso gestisce palla e prova a far scorrere il cronometro

77': ROSSO PER MBAYE, ROCCELLA IN DIECI

75': Esce Felici ed entra Silipo

74': Esce Kraja ed entra Ambro

CLAMOROSO ERRORE DI KHORIS, PALLA ALTISSIMA IN CURVA, LO SCORE RESTA SULL'1-0

70': RIGORE PER IL ROCCELLA

66': GOL DEL PALERMO, FLORIANO SU RIGORE

65':RIGORE PER IL PALERMO, ATTERRATO FLORIANO

64': Floriano prova il tiro a giro, palla ampiamente a lato e primi mugugni dei tifosi al Barbera

60': Sia Palermo-Roccella che Savoia-Marina di Ragusa al momento sono bloccate sullo 0-0

56': Angolo per il Palermo, Peretti di testa ma Kraja in offside non riesce comunque a deviarla in porta

51': Palermo che ci prova ma gli attaccanti rosanero continuano a sbattere contro il muro calabrese

INIZIA LA RIPRESA DI PALERMO-ROCCELLA

...

FINITO IL PRIMO TEMPO

39': Altra ghiotta occasione per il Palermo, azione rocambolesca, palla che arriva sui piedi di Lancini che tutto solo tira addosso al portiere del Roccella

33': Gran tiro a giro di Felici, palla diretta all'angolino ma miracolo del portiere ospite che salva

26': Ancora Floriano, il laterale salta l'uomo e conclude debolmente in porta

23': Clamorosa occasione per il vantaggio del Palermo, Langella appoggia centralmente per Floriano, quasi un rigore in movimento, ma l'ex Bari mette a lato

20': Annullato un gol al Roccella

15': Ritmi che si sono abbassati, il Palermo non riesce a trovare spazi per la conclusione

10': Primo cambio forzato per il Palermo, entra Sforzini al posto di Ricciardo, infortunato

8': Roccella arroccato in difesa e che cerca le ripartenze, al momento dominio rosanero

3': Palermo subito pericoloso, Floriano mette in mezzo per Ricciardo che però angola male

INIZIA PALERMO-ROCCELLA

...

Il Palermo ospita il Roccella per tornare a vincere e tenere a distanza il Savoia. La partita in diretta testuale su Gds,it. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Roccella, valevole per la 20a giornata del Campionato di Serie D - Girone I, in programma alle ore 14.30. Difesa a 3 per i rosanero.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ROCCELLA: 1 Scuffia (cap.), 2 Ibrahime, 3 Malerba, 4 Capellini, 5 Liviera, 6 Zugiani, 7 Coluccio, 8 Kamara, 9 Faiello, 10 Khoris, Leveque, 11 Achik. A disposizione: 12 Margherito, 13 Gioia, 14 Pascuzzi, 15 Riitano, 16 Suraci, 17 Amato, 18 Sangare, 19 Pietanesi, 20 Perkovic. Allenatore: Francesco Galati.

ARBITRO: Nicolae Sfira (Pordenone).

ASSISTENTI: Simone De Nardi (Conegliano) e Roberto D'Ascanio (Roma 2).

