Muore di infarto un dirigente del Lascari: il malore in tribuna durante una partita

Il Lascari è sconvolto per la morte improvvisa di Ettore Lombardo, uno dei suoi dirigenti. L'uomo ha avuto un malore questo pomeriggio allo Stadio di Cefalù Santa Barbara, mentre era in corso la partita di calcio tra Polisportiva Lascari e Lercara, valevole per il girone A di Promozione siciliana.

L'uomo, 48 anni, si è improvvisamente accasciato durante il match. A nulla è servito l'intervento dei sanitari dell'ambulanza, accorsi per rianimare l'uomo. La partita è stata immediatamente interrotta.

