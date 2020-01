Anticipata San Tommaso-Palermo: si gioca sabato al Modestino

È ufficiale, San Tommaso-Palermo si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 14,30 allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra. L’annuncio è stato dato dal club irpino, che ha confermato che la richiesta inviata alla LND è andata a buon fine.

Il Palermo aveva comunque già modificato la settimana di lavoro in base all’impegno di sabato, gli allenamenti infatti sono ripresi ieri e non oggi. La partenza per la Campania sarà venerdì, Pergolizzi parlerà invece alla stampa giovedì.

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica, in via ufficiale - si legge nella nota del San Tommaso -, che la partita tra San Tommaso e Palermo valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di Serie D, Girone I: si giocherà sabato 11 gennaio 2020, alle ore 14:30 allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra. La società ringrazia le autorità preposte che hanno permesso l’anticipo della partita dal giorno 12/01 all’11/01, oltre che l’SSD Palermo Calcio per la disponibilità dimostrata. La società inoltre si appresta a vivere con estrema passione una settimana che porterà ad un evento storico per il Rione e per la città di Avellino, auspicando - conclude - la vicinanza massiccia di tutti i tifosi e appassionati".

