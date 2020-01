Oggi l'atteso derby col Marsala, domani al Palermo arriva Floriano

In attesa della sfida contro il Marsala in programma oggi alle 14,30, i tifosi del Palermo possono già sorridere per l’arrivo di Roberto Floriano. L’esterno ha infatti ufficialmente rescisso il contratto con il Bari e nelle prossime ore si legherà ai rosanero. L’attaccante raggiungerà Palermo e si aggregherà al gruppo rosanero già da domani: il suo tesseramento come da regolamento sarà effettuato in data 8 gennaio.

Un innesto importante per Pergolizzi, Floriano sostituirà l’infortunato Santana e per la categoria come ha detto anche il portiere Pelagotti è un “giocatore devastante”.

Oggi però c’è la delicata sfida contro il Marsala, Pergolizzi conta su Felici che dovrebbe essere recuperato, non dovrebbe invece farcela Martin che però risulta tra i convocati. In attacco ovviamente spazio anche a Ricciardo e Ficarrotta, con Sforzini che partirà dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti (Fallani); Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Mauri (Martin), Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici (Silipo).

MARSALA (4-2-3-1): Russo; Lo Cascio, Inzoudine, Montuori, Lo Iacono; La Vardera, Ferchichi; Padulano, Candiano, Pucci; Balistreri.

