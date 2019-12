Calandra ipnotizza il Palermo: falliti due rigori, col Troina finisce 0-0

Si chiama Antonino Calandra, palermitano ma portiere del Troina: è stato lui oggi a fermare la corsa del Palermo. Al Barbera finisce 0-0 ma il Palermo ha sprecato due calci di rigore, parati dal portiere del Troina. Prima Ricciardo nel primo tempo, poi Sforzini nella ripresa: in entrambi i casi il giovane Calandra si è superato, parandoli entrambi.

Palermo che quindi non riesce a vincere, una partita stregata, con un Calandra che oltre ai due rigori, ha praticamente salvato la sua porta in altre circostanze. Ai punti avrebbe meritato nettamente la squadra rosanero che però è stata troppo imprecisa sotto porta, con altre nitide chance non sfruttate per l’imprecisione di Lancini, Martinelli e Felici. Si conclude quindi amaramente questo 2019 da incubi per i tifosi rosanero. Dalla possibile serie A alla serie D, un anno da dimenticare per il Palermo che adesso rischia anche di rimettere in gioco il Savoia per la promozione in C.

La cronaca del match: Pergolizzi conferma il tridente, Ricciardo assieme a Felici e Ficarrotta. 3' Palermo già pericoloso, gran palla in mezzo di Doda e Martinelli in spaccata sfiora un gran gol. 13' Troina ad un passo dal vantaggio, Fernandez con una gran botta dalla distanza e palla che esce di pochissimo. 21' Il Palermo prova a scodellare palloni in mezzo per Ricciardo che però è ben controllato dai difensori avversari. Ritmi non proprio altissimi, rosanero che reclamano un rigore per un fallo su Ricciardo, l’arbitro non lo concede. Dopo un minuto però arriva il penalty per fallo su Doda, Ricciardo però tira male, conclusione centrale e Calandra intuisce restando fermo, Palermo che spreca una ghiotta occasione per passare in vantaggio. 35' altra clamorosa occasione per il Palermo, lancio di Crivello per Ficarrotta che aggira Calandra ma a porta sguarnita alza sopra la traversa. Il vento condiziona le giocate della squadra di Pergolizzi.

Ripresa, 50' Palermo che prova adesso a giocare sugli esterni, tante palle in mezzo ma Ricciardo non riesce ad essere incisivo. 53’ Lancini di testa, palla di pochissimo alta. 56' occasionissima per il Palermo, Calandra salva su Martinelli che tira a botta sicura, miracolo del portiere avversario. Il Palermo attacca ma non trova il gol, al 65’ Lancini tutto solo mette di testa mette a lato. 68': grande azione di Ficarrotta, palla in mezzo per Martinelli che arriva dalle retrovie e non riesce ad inquadrare la porta. 80': Palermo che sbatte ancora contro Calandra, Felici ci prova con un bel diagonale ma il portiere del Troina si supera ancora. Entra intanto Sforzini. 90’ altro rigore per il Palermo, fallo su Felici; questa volta batte Sforzini ma il risultato non cambia, Calandra si immola e salva ancora la sua porta. Finisce 0-0, partita stregata.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

93': FINITA! Tra Palermo e Troina termina 0-0

90': INCREDIBILE! ANCORA UN RIGORE PARATO! Il portiere stavolta ferma Sforzini

77': Forcing finale del Palermo, rosanero che però appaiono imballati

68': Grande azione di Ficarrotta, palla in mezzo per Martinelli che arriva dalle retrovie e non riesce ad inquadrare la porta

65': Ancora Lancini ad un passo dal gol, tutto solo di testa non riesce ad inquadrare la porta

56': Occasionissima per il Palermo, Calandra salva su Martinelli che tira a botta sicura ma si ritrova ancora davanti il portiere del Troina

53': Lancini di testa, palla di pochissimo alta. Palermo che spinge

50': Palermo che prova adesso a giocare sugli esterni, tante palle in mezzo ma Ricciardo non riesce ad essere incisivo

46': Inizia la ripresa

45': Finito il primo tempo. Palermo-Troina 0-0

35': Clamorosa occasione per il Palermo, lancio di Crivello per Ficarrotta che aggira Calandra ma a porta sguarnita alza sopra la traversa

24': RICCIARDO FALLISCE IL RIGORE! Fallo netto su Doda, il numero 9 rosanero si fa parare la conclusione da Calandra

13': Troina ad un passo dal vantaggio, Fernandez con una gran botta dalla distanza e palla che esce di pochissimo

7': Ritmi non altissimi, il Palermo sta cercando di pressare i portatori di palla del Troina

3': Partita iniziata! Palermo già pericoloso, gran palla in mezzo di Doda e Martinelli in spaccata sfiora un gran gol

Queste le formazioni ufficiali

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 27 Vaccaro, 73 Kraja, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 4 AccardI, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 26 Mauri, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

TROINA: 1 Calandra, 2 Indicato, 3 De Santis, 4 Saba (cap.), 5 Raia, 6 Calaiò, 7 Fricano, 8 Daqoune, 9 Fernandez, 10 Camacho, 11 Bamba.

A disposizione: 12 Maugeri, 13 Akrapovic, 14 Dampha, 15 Palermo, 16 Fruci, 17 Mustacciolo, 18 Toscano, 19 Cinquemani, 20 Masawoud.

Allenatore: Giuseppe Boncore.

ARBITRO: Gabriele Restaldo (Ivrea).

ASSISTENTI: Giuseppe Luca Lisi (Firenze) - Federico Laici (Valdarno).

