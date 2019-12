Palermo, Pergolizzi spinge sull'acceleratore: "Contro il Troina voglio i 3 punti"

Chiudere in bellezza un 2019 decisamente negativo. Il Palermo domani al Barbera contro il Troina proverà a centrare una nuova vittoria per consolidare il primo posto in classifica e provare ad allungare verso il Savoia. Una partita comunque insidiosa anche perché il Palermo in casa ultimamente ha balbettato. Le scelte di Pergolizzi sono all’insegna della continuità.

Il tecnico rosanero, oggi in sala stampa, tiene alta la guardia in vista del match di domani: “Dobbiamo sempre giocare per vincere. L’obiettivo è quello. La gente è libera di venire o no allo stadio. Non dimentichiamo che siamo in Serie D; in generale, i tifosi hanno risposto nella maniera giusta”.

Pergolizzi non sottovaluta il Troina: “E’ una squadra piena di palermitani che daranno l’anima. Tutte le partite sono difficili. Loro hanno dimostrato di essere una squadra di vertice. Hanno anche un ottimo allenatore, ma noi giochiamo sempre per vincere, con la testa. Le squadra avversarie ora ci conoscono meglio, anche perché andiamo in tv. In casa, poi, puoi essere preso dalla foga calcistica. Si vince con l’equilibrio. Fuori casa difficilmente soffriamo ma le partite sono più equilibrate. Sono mondi diversi tra casa e trasferta”.

