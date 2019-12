Il Palermo torna al Tenente Onorato, domenica al Barbera arriva il Troina

Non ancora in via definitiva ma oggi il Palermo per la prima volta da quando c’è Mirri come presidente, si è allenato al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. Un ritorno al passato con uno sguardo al futuro, un allenamento che rievoca sicuramente lieti ricordi, il “Tenente Onorato” ha il vecchio sapore della serie A e delle sfide europee.

L’allenamento di oggi sarà l’unico in programma a Boccadifalco in vista del match col Troina. L’accordo tra la società rosanero e l’Esercito per la concessione del campo per gli allenamenti della prima squadra è comunque in via di definizione e sarà ufficializzato prossimamente. Un altro passo però è stato compiuto.

Non era presente la stampa ma solamente la dirigenza rosanero. Gianluca Paparesta ha anche postato un video sui social della seduta odierna della squadra di Pergolizzi.

Il tecnico rosanero ritrova Lancini e Vaccaro che tornano quindi arruolabili. 4-3-3 per Pergolizzi che conferma Pelagotti tra i pali. Doda sulla destra, Vaccaro a sinistra, Lancini e Crivello in mezzo. A centrocampo Martin, Martinelli e probabilmente Kraja. In attacco non sta ancora bene Sforzini che ritornerà in campo nel 2020. Spazio a Ricciardo con Felici e Ficarrotta a supportarlo.

Questa invece la probabile formazione del Troina:

Calandra; Raia, Akrapovic, Calaiò; De Santis, Daqoune, Saba, Onega, Cinquemani; Fruci; Fernandez.

© Riproduzione riservata