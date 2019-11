Palermo, dalla Prefettura "ok" alla trasferta dei tifosi rosanero a Palmi

Nessuna trasferta vietata, i tifosi del Palermo potranno domenica recarsi regolarmente a Palmi per il match contro la Palmese. Inizialmente si pensava che la trasferta in terra calabrese potesse essere vietata in virtù della concomitanza con il match esterno che il Catania giocherà a Catanzaro.

Anche se in orari differenti – il Palermo giocherà alle 14,30 e gli etnei alle 20,45 – il rischio di un possibile contatto tra le due tifoserie aveva messo in guardia la Prefettura. Questa mattina però è arrivato l’ok alla trasferta per i sostenitori palermitani. Per i tifosi rosanero saranno messi a disposizione 600 biglietti.

Nel caso in cui dovessero terminare, la società calabrese ne metterebbe a disposizione ulteriori 600, fino a un massimo di 1200 biglietti a disposizione per i tifosi del Palermo. Il costo dei biglietti sarà di 10 euro, più un euro di prevendita. I biglietti potranno essere acquistati presso il Bar Rosanero di Piazzetta Porta Reale 6.

