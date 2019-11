Palermo: Corsino operato al ginocchio, Doda convocato dall'Albania Under 20

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro effettuato a Gianmarco Corsino per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il giocatore del Palermo è stato operato al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo dal dottor Massimiliano Mosca con la supervisione del responsabile sanitario rosanero Roberto Matracia.

Subito dopo l'intervento chirurgico, Corsino ha ricevuto la visita del presidente Dario Mirri e dell'amministratore delegato Rinaldo Sagramola. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi.

L'allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi dovrà con ogni probabilità fare a meno anche Masimiliano Doda: il terzino destro è stato convocato dalla nazionale albanese Under 20 per la partita amichevole Albania-Croazia in programma il 16 novembre, il giorno prima della trasferta del Palermo sul campo del Palmi.

