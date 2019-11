Tegola per il Palermo, frattura del perone per Sforzini: almeno 2 mesi di stop

Tegola in casa Palermo. Infortunio per Ferdinando Sforzini, l’attaccante nel corso della partitella di ieri ha riportato la frattura del perone e dovrà stare fermo a lungo, circa due mesi.

Sforzini è uscito anzitempo dalla partitella di ieri, sembrava al momento solo una botta, poi ci si è accorti della situazione più grave. Lo staff medico interverrà con un tutore, poi si cercherà una soluzione più specifica.

Sforzini comunque mancherà per almeno due mesi, complicando i piani di Rosario Pergolizzi che dovrà rinunciare pure a Santana che sarà out per la gara di domenica contro il Savoia. L’attaccante non ha partecipato alla partitella in famiglia del giovedì, svolgendo solo un lavoro differenziato. Il capitano potrà essere al massimo convocato per andare in panchina, ed è improbabile un suo impiego contro la formazione campana.

Difficile ipotizzare se il club rosanero possa tornare sul mercato, si attendono ovviamente esami più specifici per quanto concerne proprio Sforzini.

Contro il Savoia quindi conferma del tridente già schierato contro il Corigliano, ovvero spazio a Ficarrotta e Felici a supporto di Ricciardo.

