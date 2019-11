Il Palermo sogna in grande tra record in campo, sugli spalti e incassi

I numeri premiano il Palermo e non solo quelli che arrivano dal campo. Tra record di spettatori e ricavi già importanti, la società rosanero può sorridere, i primi traguardi sono stati ampiamente centrati.

Il volto sorridente di Dario Mirri di ieri in occasione della presentazione della squadra al Consiglio Comunale è sicuramente la fotografia del momento rosanero. Tutto sta andando bene e domenica in occasione della partita casalinga contro il Savoia il Palermo potrebbe festeggiare un nuovo traguardo: quello delle 100 mila presenze di spettatori stagionali al “Renzo Barbera“, sommando tutte le partite giocate in casa. La media è di 16.743 persone presenti a partita, numeri che per la categoria sono pazzeschi.

Nella passata stagione, la media di tifosi presenti al “Barbera” era di 9.394 a partita. Domenica quindi altro record da segnare in questa stagione finora straordinaria. Ma non solo, perché Dario Mirri e Tony Di Piazza possono esultare anche per i ricavi, grazie a sponsor e botteghino, tra abbonamenti e biglietti venduti. Il Palermo ha già ottenuto 2 milioni dalla raccolta pubblicitaria, tra sponsor di maglia, partner ufficiali e altre aziende che hanno acquistato spazi pubblicitari di proprietà del club.

Mirri ieri ha dichiarato di voler arrivare prossimamente a quattro milioni di euro di fatturato, un obiettivo ampiamente raggiungibile da qui a breve, considerato che il Palermo sta viaggiando a gonfie vele anche su questo fronte. Isola “rosanero” felice, meglio di così non poteva davvero iniziare.

