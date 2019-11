Palermo, rottura del crociato per Corsino: il sostegno dei compagni

L’esterno offensivo del Palermo Gianmarco Corsino si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore rosanero si è infortunato nel corso dell’allenamento di ieri, riportando la distorsione del ginocchio. Le indagini strumentali alle quali si è sottoposto Corsino questa mattina hanno evidenziato la lesione del crociato. In settimana il calciatore sarà sottoposto a ulteriori indagini in previsione dell’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento.

Diverse le manifestazioni di vicinanza e affetto a mezzo social per il giocatore. Fra tutti anche quella del compagno di squadra Andrea Accardi. «Sei sempre stato un esempio per tutti noi - scrive Accardi su Instagram - e continuerai ad esserlo perché tornerai più forte di prima. Ti voglio bene amico mio».

