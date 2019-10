Calcio a 5, in Serie C2 il San Gregorio Papa batte la Sicilia per 6-4

Torna il sorriso in casa San Gregorio Papa dopo la disfatta di sabato scorso: nel fortino del Calcetto Emiri i ragazzi di Muliello e Sciabica sconfiggono 6-4 la Sicilia, formazione di Castelvetrano, al termine di un incontro il cui equilibrio è stato spezzato solo nei minuti finali grazie al maggiore tasso tecnico degli uomini di casa.

Al via il San Gregorio Papa schiera Caci, Caruso, Truddaiu, Parisi, e Sarcì. Al minuto la Sicilia sfrutta la prima azione offensiva e trafigge Caci. Pronta la reazione dei locali che al sesto pareggiano con capitan Caruso autore di un tiro che passa sotto le gambe del portiere. A passare in vantaggio è di nuovo la Sicilia al 13esimo e i palermitani al 15° potrebbero pareggiare, ma il palo nega la gioia a Ganci Chiodo. Pari che arriva tre minuti più tardi con Lo Monaco che, partito dalla propria metà campo, dialoga con Zarcone e non da scampo al portiere. La squadra ospite è brava ed opportunista quando al 25esimo approfitta di un rimpallo e si porta sul 2-3, andando con questo punteggio al riposo.

Nella ripresa, al 15esimo Parisi intercetta palla a centrocampo, si lancia verso la porta avversaria, aggira il portiere e deposita in rete per il 3-3. Gli ospiti iniziano ad arrancare; al 17° Lo Monaco colpisce il palo dopo aver portato a spasso la difesa ospite. Al 21° Lo Monaco porta avanti i suoi con un goal di rapina e tre minuti dopo Parisi su punizione va ancora in gol. Gli ospiti due minuti più tardi hanno un sussulto e rientrano in partita grazie ad un rigore concesso per un netto fallo di mano di Caruso. Ma passa appena un minuto ed il capitano si riscatta realizzando, su assistenza di Ganci Chiodo, la rete del definitivo 6-4.

