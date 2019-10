Palermo verso il match con il Licata, 8 gol in amichevole

Otto gol in amichevole e ulteriori segnali di crescita. Prosegue la preparazione del Palermo in vista del match di domenica al Barbera contro il Licata. I rosanero oggi al “Pasqualino” di Carini hanno sconfitto 8-0

il Don Carlo Misilmeri.

Benissimo gli under che hanno giocato molto bene, ma le certezze arrivano dai veterani che continuano a fare gol e a fare bene. In rete subito Felici, poi raddoppio di Lucera. Terzo gol che ha portato la firma di Sforzini, quarto gol ancora di Felici e pokerissimo poi firmato da Peretti. Nella ripresa in rete Ferrante, Ficarrotta e poi Santana. Pergolizzi ha diverse volte cambiato modulo e dato spazio a coloro che devono ancora trovare i giusti automatismi con la squadra.

Il Palermo è sceso in campo inizialmente con questi.

PALERMO (4-3-3): Fallani; Doda, Lancini, Peretti, Bechini; Langella, Mauri, Martinelli; Felici, Sforzini, Lucera. Nella ripresa invece con Fallani; Corsino, Marong, Crivello, Vaccaro; Ambro, Mauri; Ferrante, Santana, Rizzo Pinna; Ricciardo.

