A Palermo iniziano le lezioni per tutti coloro che sognano di diventare un arbitro di calcio. L’AIA Palermo, infatti, darà il via il prossimo 29 ottobre ad un corso (totalmente gratuito e aperto a ragazzi e ragazze dai 15 anni in su) per entrare a far parte della squadra di arbitri.

Appuntamento fissato per lunedì 29 ottobre, ore 18.00, presso i locali sezionali in via Paolo Gili, 43.

© Riproduzione riservata