Calcio, i medici del Trinacria Palermo si aggiudicano la Coppa Italia

La squadra dei medici-calciatori Trinacria Palermo si è aggiudicata la sedicesima Coppa Italia. La final six 2019 si è giocata sul campo Nuova Aurora di Poggiomarino, in Campania. In finale la squadra del dottore Teodoro Guzzetta ha battuto per 2 a 1 i campioni d'Italia del Cosenza Fc. Calabresi avanti dopo pochi minuti con il solito Fabio Pescetelli (4 reti in due partite).

Pari siciliano al 5' del secondo tempo firmato da Tarantino. Allo stesso minuto del primo tempo supplementare decide Ferrara. Trinacria Palermo è entrata a fare parte da poco del gruppo di squadre che fanno parte della Asd Nazionale medici calcio, presieduta dal dottore Giovanni Borrelli, ma si è subito messa in luce per la sua determinazione e la voglia di fare dei suoi giocatori, vecchi e giovani. Tanto che nelle prime manifestazioni a cui ha preso parte si è distinta.

La vittoria della Coppa Italia è il giusto premio al lavoro svolto dallo staff palermitano. Le due finaliste a dicembre si contenderanno la Supercoppa 2019. Al terzo posto si è classificato Milano-Brianza che ha battuto Taranto per 4 a 1. Nei quarti della final six Milano aveva superato Napoli per 1 a 0, Trinacria Palermo il Melito Porto Salvo, detentore del trofeo, per 3 a 1. Nelle semifinali, Trinacria Palermo-Taranto 2 a 0 e Cosenza-Milano Brianza 4 a 0.

