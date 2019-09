Il Palermo a Messina alla ricerca della quinta vittoria consecutiva

Il Palermo va alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato ma domani al San Filippo ci sarà di fronte il Fc Messina che spera di fare il colpaccio. Altro derby siciliano in serie D girone I. Il Palermo vuole già tentare la fuga e quindi non ha che come obiettivo quello di conquistare i tre punti.

Pergolizzi sembra avere già le idee chiare sulla formazione da mandare in campo domani contro i peloritani, anche perché non ci sarà Santana che si è infortunato: “Con l’assenza di Santana è probabile che giocherà Ficarrotta - dice Pergolizzi - oppure Ambro chi lo sa. Il Messina è una buona squadra, ma tutte le squadre che incontreremo sono forti. Per noi sarà un esame importante. Sto cercando di vedere e trovare l’alternativa al modulo col discorso dell’Under. Bisogna dare continuità a Felici perché è un grande giovane di prospettiva”.

In porta ci sarà Pelagotti, davanti a lui la coppia di centrali sarà formata da Crivello e Lancini, con Doda e Vaccaro sugli esterni. Quasi certo invece il forfait di Accardi. A centrocampo nessun dubbio per il tecnico rosanero che si affiderà al trio formato da Martin in cabina di regia, Martinelli e Kraja al suo fianco con licenza di pressare e inserirsi.

In attacco posto fisso per Ricciardo che sarà affiancato da Ficarrotta e Felici: “Sarà un derby di vecchia data e ricco di motivazione. Vorrei vedere una squadra con la voglia di migliorarsi partita dopo partita. Andremo li per giocare la nostra partita e mettere in campo le nostre idee - spiega il tecnico - fuori casa abbiamo avuto alcuni episodi a nostro favore, in casa invece abbiamo subito qualche eurogol. Mi sembra troppo presto per parlare di fuga, in questo momento cerco solo la continuità di risultati. In un campionato ci sono sia momenti positivi che negativi ma l’importante è trovare la continuità. A fine di ogni partita io non esulto, io penso direttamente alla prossima gara da giocare”.

Fc Messina che tenterà di mettere in difficoltà il Palermo e si affiderà al tridente formato da Carbonaro, Aladje e Carrozza. Al seguito del Palermo circa 700 tifosi. Fischio d’inizio ore 15.

