Messina-Acireale, 3-0 a tavolino per i giallorossi: Palermo primo in solitaria

Come era prevedibile il giudice sportivo di Serie D ha accolto il reclamo della ACR Messina e decretato la sconfitta 3-0 a tavolino dell’Acireale nella seconda giornata. Una sconfitta a tavolino che cambia quindi anche la classifica del girone I proiettando adesso il Palermo solo in vetta alla classifica, visto che l’Acireale era in testa assieme ai rosanero con dodici punti. Il Palermo quindi prepara già la fuga, essendo primo e avendo due punti di vantaggio verso la seconda in classifica che adesso è il Licata.

Il reclamo dell’ACR Messina contro l’Acireale era legato alla posizione del giocatore Francesco Cannino che era stato squalificato per due giornate al termine della scorsa stagione nell’ambito del campionato Juniores, con la maglia del Città di Messina. I messinesi ritenevano che la squalifica, non essendo ancora stata scontata, dovesse essere applicata in Serie D. Tesi che è stata accolta dal Giudice Sportivo. Grazie ai tre punti a tavolino fa un balzo classifica anche l’ACR Messina che si toglie dalla zona play-out.

Il Palermo domenica sul campo dell’altra messinese, il FC Messina, cercherà la quinta vittoria consecutiva e quindi ulteriori punti per distaccarsi dalle dirette concorrenti per la promozione in serie C.

