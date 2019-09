Buon test per il Palermo contro il Dattilo Noir in preparazione alla trasferta di domenica contro l’FC Messina, valevole per la quinta giornata di serie D.

Al "Pasqualino" di Carini i rosanero si impongono per 6-2 contro la formazione trapanese che si trova in testa del girone A di Eccellenza.

Per il Palermo doppietta di Ficarrotta e gol di Sforzini, Langella, Ferrante e Lucera. Di Genna e Guaiana i gol del Dattilo. (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata