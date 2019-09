Palermo Calcio a 5 batte 3-1 l'Atletico Monreale in Coppa Italia

Il Palermo Calcio a 5 inizia nel migliore dei modi la sua stagione con una vittoria in Coppa Italia di serie C2. La formazione rosanero supera l'Atletico Monreale con il punteggio di 3-1.

La partita inizia con i rosa che cercano di attaccare fin dalle prime battute dell'incontro e vanno in gol dopo pochi minuti con Casamento: tiro imparabile per Lo Bello. Sempre nel primo tempo arriva il pareggio biancorosso: conclusione da fuori area che tocca il braccio di Marretta: per l'arbitro è rigore e Lanza non fallisce.

La ripresa si apre con il gol di Mineo e poi su rigore con Bongiovanni che è freddo a superare Lo Bello.

Il prossimo 24 settembre, al San Lorenzo Mercato, verrà presentata la nuova stagione calcistica della squadra rosanero alla presenza del futuro presidente onorario Dario Mirri.

