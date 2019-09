Ex giocatori del Palermo in tribunale, vogliono i soldi da Arkus

Gli ex giocatori del Palermo dell'ultima stagione rosanero in Serie B si rivolgono ai giudici fallimentari: vogliono che le somme che la Lega deve al vecchio club, circa cinque milioni, vengano prioritariamente destinate a pagare i loro stipendi.

Come riporta un articolo di Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia di oggi, poiché i soldi erano già stati pignorati da altri creditori della società a guida Arkus Network, Nestorovski e compagni hanno ottenuto che la sezione fallimentare del tribunale di Palermo discutesse ieri un procedimento cautelare, per consentire loro, in quanto lavoratori e creditori privilegiati, di avere la priorità sugli altri.

