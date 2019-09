Coppa Italia: a Palermo arriva il Biancavilla, 8 cambi per Pergolizzi

Tra turn over e stadio meno affollato, il Palermo oggi esordisce nel preliminare di Coppa Italia di Serie D col Biancavilla. Pergolizzi farà rifiatare gran parte dei titolari: come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, ci saranno almeno otto cambi. Ricciardo e Martin ieri non hanno lavorato col gruppo e Lancini ha rimediato una contusione alla caviglia, dunque non verranno rischiati.

In avanti si va verso la conferma di Santana, stavolta da prima punta, due palermitani ai suoi fianchi: Ficarrotta è pronto all'esordio da titolare e sul lato opposto Lucera è favorito su Rizzo Pinna. L'altro titolare che Pergolizzi dovrebbe riproporre dal primo minuto è Crivello. Tra i pali toccherà a Fallani, a centrocampo invece, Mauri, Langella e Corsino.

