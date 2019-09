Palermo-San Tommaso: in 15mila per l’esordio al Barbera

Quindicimila tifosi al Barbera per il debutto casalingo del nuovo Palermo. Un motivo in più per non fallire l’opportunità della sfida di oggi contro il San Tommaso, seconda squadra di Avellino.

Pergolizzi sembra intenzionato a schierare dall'inizio Santana al fianco di Ricciardo nel modulo 4-3-1-2 con Felici sulla trequarti. E con l'obbligo di schierare quattro under, il sacrificato, come scrive Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia in edicola. dovrebbe essere Accardi per fare posto in difesa a sinistra a Vaccaro (classe '99), che è un mancino. Per il resto la formazione rosanero ricalcherà quella di Marsala.

Lucera, nonostante il gol della vittoria a Marsala, dovrebbe restare in panchina lasciando spazio appunto a Felici. Non sarà tra i titolari il neoacquisto Ficarrotta, solo tribuna per il baby Rizzo Pinna: con soli venti convocati Pergolizzi dovrà fare ogni domenica scelte dolorose.

