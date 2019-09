Il San Tommaso accorcia le distanze, al Barbera Palermo avanti 3-1: diretta

43’. Esce Kraja ed entra Langella

39’. Slalom di Felici e conclusione debole verso la porta. Palermo ancora una volta vicino al gol.

36’. il Palermo torna a spingere con Ficarrotta che cerca di esordire con gol al Barbera.

31’. Palermo vicinissimo al quarto gol: grande azione di Felici che entra in area dal settore di destra e angola in porta, miracolo del portiere avversario.

30’. Palermo che ora prova a gestire palla e a non correre ulteriori rischi.

24'. Grandissimo sinistro di Tedesco che da 25 metri crea una parabola che spiazza Pelagotti un po’ distratto nella circostanza.

24’. Gol del San Tommaso, in rete Tedesco.

21’. San Tommaso con tre sostituzioni effettuate ha sicuramente oliato meglio i meccanismi e ora prova quantomeno a segnare uno storico gol al Barbera. Difesa rosanero però molto attenta.

18’. Molto bene Felici e Kraja che con le loro accelerazioni mettono a nudo tutti i limiti del San Tommaso.

15’. Ritmi che si sono abbassati rispetto al primo tempo, la formazione di Pergolizzi non rischia e sta iniziando a dosare le energie in vista dei prossimi match.

13’. Palermo ancora pericoloso, palla per Santana che dentro l’area dopo una serie di finte calcia a giro ma la palla esce di poco.

10’. San Tommaso che adesso sembra avere maggiore convinzione e più coraggio rispetto alla prima frazione di gara.

8’. San Tommaso che timidamente prova a creare gioco ma la squadra irpina ha netta difficoltà nel possesso palla e nel riuscire ad azzeccare due passaggi consecutivi.

5’. Tunnel di Doda, palla per Felici che entra facilmente in area, palla in mezzo per Kraja che questa volta da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta.

3’. Ritmi più bassi rispetto al primo tempo, il Palermo forte del vantaggio adesso sta facendo girare palla.

1’. Palermo che gestisce palla e prova a far giocare gli esterni.

Inizia il secondo tempo

46'. Finisce il primo tempo

45’. Clamoroso errore del portiere del San Tommaso che invece di rinviare “opta” per un passaggio a Ricciardo che però non è lesto a correggere in rete.

44’. Kraja vicino alla doppietta: potente destro da fuori area e palla che lambisce il palo.

41’. Palermo ancora pericoloso, palla per Felici che però non riesce a mirare in porta. Azione che sfuma.

38’. Doda è devastante e filtra in area, scarico su Felici che tira in porta, Casolare devia di pugno. Palermo vicino al poker.

37’. Ci prova Santana. Palla deviata dalla barriera e che si spegne in angolo.

36’. punizione pericolosa per il Palermo che continua a macinare gioco e ad avere occasioni.

35’. Il Palermo gioca bene a centrocampo con Kraja che spesso riesce a tagliare le linee e a creare superiorità.

34’. Miracolo di Pelagotti che riesce a salvare ancora la sua porta dopo un colpo di testa di Maranzani, palla che si stava per infilare sotto la traversa.

33' Adesso il San Tommaso prova ad uscire la testa dal guscio e a provare di concretizzare gioco offensivo. Il Palermo si difende con logica.

31’ San Tommaso pericoloso con una mezza rovesciata di Tedesco che sporca i guanti di Pelagotti che si salva in angolo.

28’ . Non c’è praticamente partita, il Palermo ha già chiuso il match dopo 27 minuti.

26' Grandissima palla di Vaccaro in mezzo, ancora difesa ospite che non interviene e Ricciardo in spaccata mette dentro la palla del 3-0. Palermo devastante.

26’ GOL DI RICCIARDO

23' Cross di Doda dalla destra, palla vagante in area, la difesa del San Tommaso non riesce ad intervenire e Kraja piazza un rasoterra chirurgico che si spegne all’angolino.

23’ GOL DEL PALERMO CON KRAJA

18’. grande botta di Ricciardo dal limite dell’area, il portiere del San Tommaso riesce a respingere come può. Il Palermo domina

16’. primo timido segnale di reazione per il San Tommaso che ci prova con un tiro debole di Tudisco. Facile la presa di Pelagotti.

13’. Ancora Santana, serpentina dell’argentino e spazio creato per la conclusione, pallone però a lato.

12’. il Palermo sta giocando molto bene, pressing alto a centrocampo e San Tommaso praticamente rinchiuso nella propria metà campo.

8’. grande cross di Santana, palla che filtra e Ricciardo da due passi spinge in rete con il destro.

8'. GOLLL DEL PALERMO!

6’. il San Tommaso fa girare palla alla ricerca del varco giusto per impensierire la difesa del Palermo.

3'. Palermo subito pericoloso, Martinelli ci prova dalla distanza, palla di poco alta. Ma i rosanero sono già vivaci.

1'. Il Palermo subito in avanti con un cross di Santana che però si spegne sul fondo.

Ore 15. Iniziata la partita

Ore 14,40. In corso il riscaldamento delle due squadre, circa cinquanta tifosi del San Tommaso hanno preso posto in tribuna laterale.

Esordio casalingo per il Palermo che alle 15 affronterà il San Tommaso. Dopo la vittoria di Marsala, i rosanero vanno a caccia del bis. Partita da non sottovalutare ma comunque ampiamente alla portata della compagine siciliana.

C'è Santana dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

PALERMO: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Martin, Kraja; Felici, Ricciardo, Santana (cap.). A disposizione: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Ficarrotta, Lucera, Mauri, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

SAN TOMMASO: 1 Casolare, 2 Colarusso, 3 Pagano, 4 Maranzino, 5 Gambuzza (cap.), 6 Lambiase, 7 Alleruzzo, 8 Acampora, 9 Sabatino, 10 Tedesco, 11 Branicki.

A disposizione: 12 Pezzella, 13 Cucciniello, 14 Varricchio, 15 Falivene, 16 Massaro, 17 Tiberio, 18 Kassim, 19 Samake, 20 Marciano.

Allenatore: Stefano Liquidato.

ARBITRO: Leonardo Tesi (Lucca).

