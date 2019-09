Il Palermo sorride, oltre 9mila abbonati al gong finale: record sfiorato

Alle 19 è arrivato il gong sulla campagna abbonamenti del Palermo. Alla fine non è stato superato il record del Parma in D, ovvero di circa 10000 abbonati ma la società rosanero può ugualmente sorridere: sono state infatti staccare 8.638 tessere, numero che permette al Palermo di Mirri e Di Piazza di superare i numeri degli abbonati in serie D di Bari (7.680) e Cesena (8.354). Vanno inoltre tenuti in considerazione - come sottolinea il club rosanero - gli abbonamenti corporate acquistati dalle aziende e che ancora devono essere sommati. Il numero degli abbonati, dunque, supera i 9mila.

Un ottimo dato per il Palermo che in D ha praticamente segnato comunque un dato pur sempre storico, una sorta di atto di amore nei confronti della squadra rosanero che domenica giocherà la prima in casa contro il San Tommaso. Record del Parma però non superato anche se rispetto al Palermo, la società emiliana praticò una politica di prezzi inferiori e più attenta al merchandising e con diversi benefit legati alla tipologia di abbonamento scelto.

Un abbonamento di curva al Tardini costava 25 euro mentre per quanto concerne il Palermo il prezzo per un abbonamento in curva è stato di 70 euro. Il club rosanero omaggerà però i suoi abbonati con una T-shirt personalizzata con il proprio numero di abbonamento e di una targhetta con il proprio nome e cognome sul seggiolino dello stadio Renzo Barbera.

