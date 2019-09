Ficarrotta sbarca a Palermo: "Il rosanero è un sogno per ogni palermitano"

"Vestire la maglia rosanero è un sogno per ogni palermitano. Voglio dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l'unico obiettivo possibile". Lo ha detto il nuovo acquisto del Palermo Luca Ficarrotta, palermitano classe 1990 prelevato dal Marsala dopo l'ottima prova in campionato proprio contro i rosanero domenica scorsa nella prima giornata di Serie D.

"Non vedo l'ora di scendere in campo al Barbera - dice Ficarrotta - e di potere gioire insieme ai nostri eccezionali tifosi che saranno la nostra arma in più per tutto il campionato". Il giocatore si è allenato in gruppo con i suoi nuovi compagni e domenica sarà a disposizione dell'allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi per la partita contro il San Tommaso.

