Il Palermo batte di misura il Cus, acquistato l'esterno Ficarrotta

Il Palermo vince ma non convince. In amichevole oggi pomeriggio al “Pasqualino” di Carini, la squadra rosanero ha sconfitto 1-0 il Cus grazie al gol nei minuti finali realizzato da Kraja. Il Palermo ha per larghi tratti dominato il match ma la formazione di Pergolizzi capitalizza poco le azioni offensive, un po’ come successo anche nella prima gara di campionato a Marsala.

Il gol dei rosanero lo ha messo a segno Kraja che dopo un’incursione ha incrociato bene su rasoterra preciso. Rosario Pergolizzi ha mischiato le carte in vista del match di domenica al Barbera contro il San Tommaso, schierando praticamente due formazioni diverse. Regge bene la difesa, ma a centrocampo mancano idee concrete per sviluppare le azioni offensive. Intanto sul mercato è fatta per l’esterno del Marsala Luca Ficarrotta.

A breve arriverà l’ufficialità dell’affare. Determinante è stata la volontà del giocatore palermitano che ha voluto indossare la maglia rosanero. L’esterno si è messo in mostra proprio nella partita di domenica tra Marsala e Palermo, creando varie occasioni e saltando spesso l’uomo. Il Palermo lo ha adocchiato e Ficarrotta rientra molto bene negli schemi di Pergolizzi che è proprio alla ricerca di un esterno offensivo.