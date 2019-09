Ora è ufficiale, le partite del Palermo su Eleven Sports

Ora è ufficiale: le partite del Palermo - sia casalinghe che esterne - saranno trasmesse in diretta da Eleven Sports. Un’ottima notizia per tutti i tifosi del Palermo che avranno quindi la possibilità di seguire i rosanero tramite la piattaforma inglese che trasmette principalmente in streaming.

L’accordo tra Eleven Sports e la Lega Dilettanti e’ stato ratificato nella giornata di oggi. Sul sito di Eleven Sports sono online già gli abbonamenti possibili per seguire il Palermo: 54,99€ per l’abbonamento annuale (che permette anche la visione dell’intera Serie C, della Coppa Italia di Serie C e del campionato di pallavolo di volley Superlega) o 5,99€ per l’abbonamento mensile.

© Riproduzione riservata