Palermo calcio, Manuel Peretti del Verona è il primo "under" ingaggiato

Arriva il primo under per il Palermo. Si tratta di Manuel Peretti, difensore classe 2000 che arriva dal Verona. Lo stesso club scaligero ha ufficializzato l’operazione con una nota. Peretti è nato a Verona il 7 marzo del 2000 e fino allo scorso campionato ha giocato nella Primavera dell’Hellas.

In Primavera 2 ha collezionato 19 presenze, condite da un gol e un assist, ma in totale nella stagione sono 24 le partite giocate, con 2 reti e un assist. Un under che può quindi ricoprire diversi ruoli, un jolly che po’ giocare sia in difesa che sulla zona mediana. Palermo che quindi accelera e sta pensando ad altri ingaggi entro domani.

Castagnini lavora per Lucera e sta stringendo i tempi anche per arrivare all’ex rosanero Francesco Bolzoni. Il tempo stringe, entro pochi giorni la società rosanero ha intenzione di allestire la rosa e avere più giocatori possibili in ritiro.

