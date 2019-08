Arkus non ci sta: chiesta l’estromissione del nuovo Palermo dalla D

Arkus Network non ci sta. Dopo quattro verdetti, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, Tuttolomondo cerca ancora altre strade per arrivare all'iscrizione dell'U.S. Città di Palermo in Serie B. Adesso la società ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, chiedendo di fatto l'estromissione del nuovo Palermo dal campionato di serie D.

La società, rappresentata dagli avvocati Tedeschini, Di Ciommo e Pergolizzi, chiede l'annullamento del bando con cui il sindaco ha affidato alla Hera Hora di Mirri e Di Piazza la rinascita dei rosanero dal campionato dilettanti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE