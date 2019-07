Nuovo Palermo, corsa a due per la proprietà. Tifosi col fiato sospeso

Ancora qualche ora e poi il Palermo Calcio avrà un nuovo proprietario e un futuro da scrivere. Si è concluso l’esame delle proposte per l’acquisizione del titolo sportivo del Palermo in serie D, cominciato già nella prima mattinata, da parte di Leoluca Orlando e della sua “squadra”.

Un lavoro minuzioso che è ormai quasi ultimato. Nel pomeriggio – orario ancora da ufficializzare ma probabilmente entro le 18 – si terrà la conferenza stampa con il primo cittadino che annuncerà la nuova proprietà del Palermo.

Tifosi in ansia e in attesa. Alle 17 a Piazza Pretoria il sit-in di tifosi che ovviamente sono alla ricerca di notizie. Eccoli in diretta

Sembra che possa profilarsi una corsa a due tra il duo Mirri-Di Piazza e poi i Colella, proprietari del marchio d’abbigliamento Alcott. Più distaccati Ferrero e il fondo libanese, ma non sono escluse sorprese.

Le varie proposte sono state valutate, così come è stata controllata la bontà delle dichiarazioni allegate, soprattutto quelle che fanno riferimento alla solidità economica dei soggetti in gara.

Chi prenderà il Palermo dovrà comunque muoversi sin da subito – in termini economici – perché ci sarà da versare immediatamente un assegno da un milione di euro per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Poi sarà tempo di pensare all’allestimento della squadra con allenatore e direttore sportivo, il tutto in tempi rapidi e senza ulteriori proroghe. Il nuovo corso inizia oggi.

© Riproduzione riservata